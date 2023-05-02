Главный тренер «Чеховских медведей»: вернули Кубок России на наш склад побед

Главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов прокомментировал победу своей команды в «Финале четырёх» Кубка России по гандболу.
В решающем матче подмосковная команда нанесла поражение «Пермским медведям» со счётом 34:30 и в 12-й раз завоевала почётный трофей.
«Мы вернули Кубок России на наш склад побед. В прошлом году трофей оказался в Ставрополе, поэтому спасибо «Пермским медведям» и за то, что не пустили «Виктор» в полуфинал, и за то, что позволили нам поставить этот кубок на полку. Думаю, из-за праздников людей пришло чуть меньше, чем могло, но проведение турнира — образцовое. Все четыре команды бились за победу, будем считать, что нам повезло больше. Хотелось бы сказать спасибо ребятам за то, что отдавались игре полностью, а также поблагодарить наших болельщиков за помощь и поддержку в непростые моменты матча», — приводит слова Максимова пресс-служба ФГР.
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