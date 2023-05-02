Ронни О'Салливан поздравил Люку Бреселя с победой на ЧМ
Поделиться
Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан обратился с поздравлениями к бельгийского игроку Люке Бреселю после его победы на чемпионате мира, который проходил в театре «Крусибл» в Шеффилде.
«Люка, поздравляю! Невероятное достижение, которое ты полностью заслужил! Наслаждайся, дружище», — написал Ронни О'Салливан на своей страничке в «твиттере».
Напомним, Люка Бресель, занимающий 10-е место в рейтинге лучших снукеристов мира, сенсационно выиграл чемпионат мира – 2023. В решающем матче 28-летний Бресель нанёс поражение четырёхкратному чемпиону мира, англичанину Марку Селби со счётом 18:15 и впервые выиграл титул.
Люка Бресель в четвертьфинале сенсационно победил Ронни О'Салливана.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 мая 2023
-
06:10
-
00:58
-
00:25
-
00:02
- 1 мая 2023
-
23:40
-
23:08
-
22:01
-
21:47
-
20:44
-
20:34
-
20:07
-
19:55
-
19:44
-
19:36
-
19:01
-
18:46
-
18:25
-
17:14
-
16:59
-
15:26
-
14:08
-
12:27
-
12:15
-
09:48
-
09:00
-
00:45
- 30 апреля 2023
-
20:59
-
20:39
-
20:11
-
19:55
-
18:16
-
18:15
-
17:53
-
17:38
-
17:23
Партнерский контент