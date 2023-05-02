Ронни О'Салливан поздравил Люку Бреселя с победой на ЧМ

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан обратился с поздравлениями к бельгийского игроку Люке Бреселю после его победы на чемпионате мира, который проходил в театре «Крусибл» в Шеффилде.

«Люка, поздравляю! Невероятное достижение, которое ты полностью заслужил! Наслаждайся, дружище», — написал Ронни О'Салливан на своей страничке в «твиттере».

Напомним, Люка Бресель, занимающий 10-е место в рейтинге лучших снукеристов мира, сенсационно выиграл чемпионат мира – 2023. В решающем матче 28-летний Бресель нанёс поражение четырёхкратному чемпиону мира, англичанину Марку Селби со счётом 18:15 и впервые выиграл титул.

Люка Бресель в четвертьфинале сенсационно победил Ронни О'Салливана.