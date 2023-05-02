Чемпионка мира возмутилась лидерством трансгендера в зачёте женского этапа велогонки

Керри Макгоули, трёхкратная чемпионка мира по зимнему триатлону, выразила недоумение лидерством в общем зачёте женского этапа Tour of the Gila трансгендера Остин Киллипс.

«Мы все знаем и говорим о том, что допинг в спорте — нечестно. Мужчины, особенно атлеты, активно поднимали и обсуждали эту тему в последнюю неделю. Считаю это справедливым, подобные вещи подрывают спорт. Но как спортивные организации позволяют трансгендерам соревноваться в одном этапе со спортсменками-женщинами? Моя кровь закипает от подобного лицемерия», — написала Макгоули в соцсетях.

Для 27-летней Киллипс этот результат стал самым значимым в карьере. Ранее она выиграла медаль в женском велокроссе на национальном чемпионате США. Киллипс обещали дать возможность побороться за место в «Тур де Франс» среди женщин в июле, а также на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.