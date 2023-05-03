Блокирующий «Динамо» Власов: верю в команду — мы ребята не из робких. Ждите нас в Казани

Блокирующий волейбольного клуба «Динамо» (Москва) Илья Власов прокомментировал второе поражение команды от казанского «Зенита» в финальной серии чемпионата России – 2022/2023 среди команд Суперлиги.
«Все видели, что это не наша игра: первая — вообще провальная во всех компонентах. Только с приёма более или менее справились. Сегодня было лучше, но чувствовалось, что не наша игра, не знаю, с чем это связано.
По поводу повреждения? Усталость физическая и эмоциональная. Не будем забывать: это конец сезона. Большие нагрузки. Верю в команду — мы ребята не из робких. Дадим достойный бой, так что ждите обратно нас в Казани», — сказал Власов после матча.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Серия за первое место. Второй матч
«Зенит» (Казань) – «Динамо» (Москва) – 3:1 (18:25, 25:15, 25:18, 25:21).
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