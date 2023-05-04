Олимпийская чемпионка по борьбе перешла в реслинг

Победительница Олимпийских игр-2020 в Токио в весовой категории до 68 килограмм в женской борьбе американка Тамира Менса-Сток подписала контракт с реслинг-промоушеном WWE, сообщает ESPN. В сентябре прошлого года она также выиграла чемпионат мира в Белграде.

«Я чувствую, что сделала всё, что могла, в олимпийской борьбе. У меня есть золотая медаль. Я многократная чемпионка мира, занимаюсь этим уже 15 лет, и у меня был невероятный путь», — сказал спортсменка.

В Токио Менса-Сток стала первой темнокожей американкой, ставшей олимпийской чемпионкой в борьбе.

В 2021 году ещё один победитель Игр в Японии в вольной борьбе Гейбл Стивсон подписал контракт с WWE. Однако американец вернулся на ковёр и хочет отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже.