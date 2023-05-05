«Главное чувство — это облегчение». Дин Лижэнь — о победе на чемпионате мира

Китайский гроссмейстер, 17-й чемпион мира по шахматам Дин Лижэнь рассказал об эмоциях после окончания турнира, на котором шахматист на тай-брейке вырвал победу у россиянина Яна Непомнящего.

«Что я чувствую после завоевания титула? Это трудный вопрос. Главное чувство — это облегчение. Давление и напряжение ушли как ветер. После партии (матч завершился после четвёртой партии на тай-брейке. — Прим. «Чемпионата») я плакал в комнате отдыха.

До отъезда я знал, что если выиграю, то буду плакать. Так и случилось. Во время матча в какой-то момент я не рвался к победе. Говорил себе: «Ничего страшного не будет, если проиграю». Но затем я понял, что был бы очень и очень расстроен, если бы проиграл. Значит, я всем сердцем хотел этой победы.

Мои друзья говорили мне, что я избранный (смеётся). Согласен ли я с ними? Оглядываясь назад, да. Многие люди думают, что я везунчик, но я в этом не уверен. Не знаю, такой ли жизни я хотел, действительно ли я хотел стать чемпионом мира», — цитирует гроссмейстера «Спорт-экспресс».