Лижэнь — об эмоциях на матче чемпионата мира: до турнира я ходил к психологу

17-й чемпион мира по шахматам, гроссмейстер из Китая Дин Лижэнь поделился эмоциями, которые он испытывал на протяжении всех партий матча за звание чемпиона мира, в котором спортсмен играл против россиянина Яна Непомнящего и одержал победу в четвёртой партии на тай-брейке.

«Как удавалось собраться после поражений в партиях? Мне очень помогли мои друзья. Я рассказал им о том, как сидел в комнате отдыха, и они пытались найти причины и решения. Кроме того, до турнира я ходил к психологу, который также мне помог.

Во время первой партии я вообще не мог думать о шахматах. Будто бы играл сам с собой: я видел здесь белые фигуры, там — чёрные, а играл как раз чёрными. То есть это реально было как игра против себя. Во время второй партии я не мог посчитать ходы.

К третьей партии я пришёл в себя. Мы с друзьями умеем хорошо находить причины слабой игры. Также могу сказать, что сменил отель, вновь переехав обратно в официальный. Это было необходимо, если я хотел играть на победу. Я чувствовал, что если останусь в другом отеле, то пребывание там пробудит плохие воспоминания, и они меня демотивируют.

Сразу после утечки данных моей подготовки я особо ничего не ощутил. Но потом подумал, что идей особо не осталось. Так что нам пришлось придумывать новые», — приводит слова спортсмена «Спорт-экспресс».