Карякин — о состоянии Непомнящего: психологически восстановиться после такого матча сложно

Российский шахматист, гроссмейстер Сергей Карякин рассказал о сложностях психологического восстановления после поражения в матче за звание чемпиона мира, с которыми может столкнуться россиянин Ян Непомнящий, проигравший китайскому шахматисту Дин Лижэню.

«Помню, когда я играл матч с Магнусом Карлсеном, то отдал все силы и вернулся разбитый, уставший. Но получилось, что моё внимание переключилось естественным образом, потому что месяц после матча занимался популяризацией шахмат, давал интервью, лекции, мастер-классы. Практически не занимался в это время шахматами, а через месяц выступал на чемпионате мира по блицу и быстрым шахматам, и в блице как раз удалось обойти Магнуса, выиграть у него личную встречу и в итоге занять первое место.

Полноценное отхождение от матча может занимать до года. Ты отдаёшь все силы и потом очень серьёзное опустошение. С другой стороны, надо отдать должное Яну, после тяжелейшего проигрыша Магнусу в прошлом матче, он достаточно быстро восстановился и вновь выиграл турнир претендентов и с честью боролся в матче с Дин Лижэнем. Поэтому у Яна есть опыт, но здесь главный вопрос не физического состояния, а психологического. И психологически восстановиться после такого матча может быть сложнее, ведь те выигрышные моменты, которые Ян упустил, могут очень долго не давать себя забыть», — цитирует Карякина ТАСС.