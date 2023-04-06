Ошибки, стоившие титула. Как россияне подбирались к чемпионской короне, но всё упускали

В апреле 2023 года лидер российских шахмат Ян Непомнящий попытается вернуть своей стране утерянный в 2007 году титул чемпиона мира – тогда Владимир Крамник финишировал вторым после индийца Вишванатана Ананда в матч-турнире на первенство мира, а год спустя проиграл Виши стыковой матч.

Это не первая попытка «возвращения короны». За минувшие 16 лет россияне принимали участие в двух чемпионских матчах. Сергей Карякин и Ян Непомнящий безуспешно бились с норвежцем Магнусом Карлсеном, который в прошлом году отказался от защиты титула по собственному желанию.

Оба раза безуспешно. Но в какой-то момент и Ян, и Сергей, казалось, были близки к тому, чтобы свернуть Карлсена, засидевшегося на шахматном троне.

Просчёт министра обороны

В 2016 году в матче на первенство мира в Нью-Йорке Карлсен провёл, пожалуй, тяжелейшую защиту своего звания, отстояв его в противостоянии с Сергеем Карякиным. До этого-то скандинав играючи расправился с «ветераном» Анандом, в 2013-м обыграв его 6,5:3,5, а в матч-реванше 2014-го – 6,5:4,5.

Магнус считался явным фаворитом в битве с Сергеем, имевшим значительно более низкий рейтинг и отрицательный баланс встреч против чемпиона, а также неровно выступавшим в период подготовки к матчу после волевого отбора в Кубке мира и турнире претендентов. Однако в поединке всей свой жизни Карякин собрался и бился, собрав всё свое умение и волю в кулак.

Карлсен был настроен благодушно, особых ярких идей в дебютах не демонстрировал, вероятно, считая, что и так «перекатает» соперника. Первая половина матча из 12 партий прошла в тягучих эндшпилях, где Карякин дважды оказывался в шаге от поражения. Однако Сергей защищался блестяще, а чемпион мира с каждой партией нервничал всё больше и больше – что ж такое, соперник словно заколдованный и не хочет проигрывать!

Ничья фиксировалась за ничьей, а при счёте 3,5:3,5 грянул гром! Карлсен, пытаясь добиться победы, заигрался, и россиян поймал его на контратаке. Счёт 4,5:3,5 в пользу Карякина, а до конца поединка оставалось всего четыре партии!

В девятом поединке Сергей, стараясь развить успех, давил, и казалось, что он полностью владеет ситуацией – возвращение короны было так близко! Но десятая партия оказалась роковой для российского гроссмейстера.

Магнус Карлсен (Норвегия) — Сергей Карякин (Россия)

Матч за титул чемпиона мира – 2016, Нью-Йорк. 10-я партия

1.e4 e5 2.Кf3 Кc6 3.Сb5 Кf6 4.d3 Сc5 5.c3 0–0 6.Сg5 h6 7.Сh4 Сe7 8.0–0 d6 9.Кbd2 Кh5 10.С:e7 Ф:e7 11.Кc4 Кf4 12.Кe3 Фf6 13.g3 Кh3+ 14.Крh1 Кe7 15.Сc4 c6 16.Сb3 Кg6 17.Фe2 a5 18.a4 Сe6 19.С:e6 f:e6 20.Кd2

21…d5

Проще всего делало ничью 20… К:f2+ 21.Крg2 (все уклонения могут оказаться роковыми для белых 21.Крg1 Кh3+ 22.Крg2 Кhf4+ 23.g:f4 К:f4+ 24.Л:f4 Ф:f4, и у чёрных перевес с ладьей и пешками против белых коней) 21… Кh4+ 22.Крg1 (проигрывает 22.g:h4? Фg6+) 22… Кh3+ 23.Крh1 Кf2+ с вечным шахом.

21.Фh5 Кg5?

Ещё держало позицию 21… К:f2+ 22.Крg2 Фf7!, угрожая выиграть ферзя h5, отгоняя его и стараясь свести партию к предыдущему примечанию. Карякин в сложнейшей нервной ситуации не доверился своей интуиции, сыграл «покрепче» и в итоге угодил в неприятное окончание.

22.h4 Кf3 23.К:f3 Ф:f3+ 24.Ф:f3 Л:f3 25.Крg2 позиция чёрных значительно хуже из-за хронической слабости пешек «е», и после 75-ходовой обороны Карякин капитулировал. На сей раз в реализации Карлсен оказался великолепен.

25…Лf7 26.Лfe1 h5 27.Кf1 Крf8 28.Кd2 Крe7 29.Лe2 Крd6 30.Кf3 Лaf8 31.Кg5 Лe7 32.Лae1 Лfe8 33.Кf3 Кh8 34.d4 e:d4 35.К:d4 g6 36.Лe3 Кf7 37.e5+ Крd7 38.Лf3 Кh6 39.Лf6 Лg7 40.b4 a:b4 41.c:b4 Кg8 42.Лf3 Кh6 43.a5 Кf5 44.Кb3 Крc7 45.Кc5 Крb8 46.Лb1 Крa7 47.Лd3 Лc7 48.Лa3 Кd4 49.Лd1 Кf5 50.Крh3 Кh6 51.f3 Лf7 52.Лd4 Кf5 53.Лd2 Лh7 54.Лb3 Лee7 55.Лdd3 Лh8 56.Лb1 Лhh7 57.b5 c:b5 58.Л:b5 d4 59.Лb6 Лc7 60.К:e6 Лc3 61.Кf4 Лhc7 62.Кd5 Л:d3 63.К:c7 Крb8 64.Кb5 Крc8 65.Л:g6 Л:f3 66.Крg2 Лb3 67.Кd6+ К:d6 68.Л:d6 Лe3 69.e6 Крc7 70.Л:d4 Л:e6 71.Лd5 Лh6 72.Крf3 Крb8 73.Крf4 Крa7 74.Крg5 Лh8 75.Крf6 1:0.

Сравняв счёт, Магнус взял курс на тай-брейк и уверенно добился победы в укороченных партиях, ведь норвежский гроссмейстер – неоднократный чемпион мира и по блицу с рапидом. А через два года подобный трюк Карлсен проделал и против американца Фабиано Каруаны, который, в отличие от Карякина, вообще никогда не слыл мастером по скоростным дисциплинам.

Самая длинная. Самая важная

В 2021 году на матч с Магнусом Карлсеном вышел его самый неудобный соперник Ян Непомнящий, не раз побеждавший за доской своего норвежского оппонента, начиная с детских соревнований, и триумфально прошедший отбор к поединку за мировую корону. Битва при Дубае ожидалась с огромным интересом, и старт матча оправдал чаяния болельщиков.

Чувствовалось, что Карлсену очень тяжело – Непомнящий не имел проблем в дебюте, чёрными легко уравнивал, белыми немного поддавливал. А когда соперник шёл на масштабные битвы в каталонском начале с жертвами материала, и тут Ян встречал его во всеоружии: Магнус дважды сталкивался здесь с очень серьёзными трудностями. Казалось, российский гроссмейстер имеет все шансы зарубиться с чемпионом. Но судьбу матча решила шестая партия, которая стала рекордной по длине в истории матчей за мировую корону. А её критический момент произошёл при жутком обоюдном цейтноте.

Магнус Карлсен (Норвегия) — Ян Непомнящий (Россия)

Матч за титул чемпиона мира – 2021, Дубай. 6-я партия

1.d4 Кf6 2.Кf3 d5 3.g3 e6 4.Сg2 Сe7 5.0–0 0–0 6.b3 c5 7.d:c5 С:c5 8.c4 d:c4 9.Фc2 Фe7 10.Кbd2 Кc6 11.К:c4 b5 12.Кce5 Кb4 13.Фb2 Сb7 14.a3 Кc6 15.Кd3 Сb6 16.Сg5 Лfd8 17.С:f6 g:f6 18.Лac1 Кd4 19.К:d4 С:d4 20.Фa2 С:g2 21.Кр:g2 Фb7+ 22.Крg1 Фe4 23.Фc2 a5 24.Лfd1 Крg7 25.Лd2 Лac8 26.Ф:c8 Л:c8 27.Л:c8 Фd5 28.b4 a4 29.e3 Сe5 30.h4 h5 31.Крh2 Сb2 32.Лc5 Фd6 33.Лd1 С:a3 34.Л:b5 Фd7 35.Лc5 e5 36.Лc2

Испытывая недостаток времени, норвежец прошёл мимо блистательного выигрыша 33.Лcс2!!! (и белые ладьи внезапно устраивают матовую охоту на чёрного короля), а сейчас сам рисковал оказаться на грани краха. Найди в этот момент Ян, что после 36… С:b4 37.Лcc1 имелось 37…Сa3! (устроит белых 37… Сf8 38.К:e5!) 38.Лa1 Фg4! 39.Лd2 Сf8, то сохранил бы мощную проходную «а», имея все шансы на победу. Но, играя на время соперника, Ян поторопился, что, увы, не раз случалось в том злополучном для него матче.

36…Фd5? 37.Лdd2 Фb3 38.Лa2 e4 39.Кc5 Ф:b4 40.К:e4 Фb3 41.Лac2 Сf8 42.Кc5 Фb5 43.Кd3 a3 44.Кf4 Фa5 45.Лa2 Сb4 46.Лd3 Крh6 47.Лd1 Фa4 48.Лda1 Сd6 49.Крg1 Фb3 50.Кe2 Фd3 51.Кd4 Крh7 52.Крh2 Фe4 53.Л:a3 Ф:h4+ 54.Крg1 Фe4 55.Лa4 Сe5 56.Кe2 Фc2 57.Л1a2 Фb3 58.Крg2 Фd5+ 59.f3 Фd1 60.f4 Сc7 61.Крf2 Сb6 62.Лa1 Фb3 63.Лe4 Крg7 64.Лe8 f5 65.Лaa8 Фb4 66.Лac8 Сa5 67.Лc1 Сb6 68.Лe5 Фb3 69.Лe8 Фd5 70.Лcc8 Фh1 71.Лc1 Фd5 72.Лb1 Сa7 73.Лe7 Сc5 74.Лe5 Фd3 75.Лb7 Фc2 76.Лb5 Сa7 77.Лa5 Сb6 78.Лab5 Сa7 79.Л:f5 Фd3 80.Л:f7+ Кр:f7 81.Лb7+ Крg6 82.Л:a7 Фd5 83.Лa6+ Крh7 84.Лa1 Крg6 85.Кd4 Фb7 86.Лa2 Фh1 87.Лa6+ Крf7 88.Кf3 Фb1 89.Лd6 Крg7 90.Лd5 Фa2+ 91.Лd2 Фb1 92.Лe2 Фb6 93.Лc2 Фb1 94.Кd4 Фh1 95.Лc7+ Крf6 96.Лc6+ Крf7 97.Кf3 Фb1 98.Кg5+ Крg7 99.Кe6+ Крf7 100.Кd4 Фh1 101.Лc7+ Крf6 102.Кf3 Фb1 103.Лd7 Фb2+ 104.Лd2 Фb1 105.Кg1 Фb4 106.Лd1 Фb3 107.Лd6+ Крg7 108.Лd4 Фb2+ 109.Кe2 Фb1 110.e4 Фh1 111.Лd7+ Крg8 112.Лd4 Фh2+ 113.Крe3 h4 114.g:h4 Фh3+ 115.Крd2 Ф:h4 116.Лd3 Крf8 117.Лf3 Фd8+ 118.Крe3 Фa5 119.Крf2 Фa7+ 120.Лe3 Фd7 121.Кg3 Фd2+ 122.Крf3 Фd1+ 123.Лe2 Фb3+ 124.Крg2 Фb7 125.Лd2 Фb3 126.Лd5 Крe7 127.Лe5+ Крf7 128.Лf5+ Крe8 129.e5 Фa2+ 130.Крh3

После контроля преимущество перешло к белым, и Магнус, почувствовав реальный шанс открыть счёт в матче, призвал на помощь всё свое блестящее техническое мастерство. Где-то Ян не использовал свои шансы, но защищался достаточно логично и целую сотню ходов отбивал все попытки своего грозного визави. Но сейчас Непомнящий допускает фатальную ошибку.

131…Фe6?

Следовало вязать белого коня сзади 130… Фb1 131.Крh4 Фe1 132.Крg4 Фg1, и чёрные сохраняли все шансы на ничью – просто так белые пешки не провести. Сейчас же ферзь с чёрным королём буквально попадают под белую лавину.

131.Крh4 Фh6+ 132.Кh5 Фh7 133.e6 Фg6 134.Лf7 Крd8 135.f5 Фg1 136.Кg7 1:0.

Это было тяжелейшее поражение, после которого российский претендент расклеился и провёл вторую половину матча совершенно на другом уровне, нежели первую. В итоге Непомнящий проиграл с крупным счётом 6,5:3.5.

В третьей попытке на одной стороне ринга возмужавший и более мудрый Непомнящий, который учтёт все уроки, полученные в Дубае. На другой – всё-таки не Карлсен, а Дин Лижэнь, которого готовят все (!) действующие гроссмейстеры Китая – целых 30 человек! Обоим претендентам на титул предстоит продемонстрировать высочайшее мастерство, и, как показывают приведённые выше примеры, крепчайшие нервы в решающий момент.