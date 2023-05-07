Бах: МОК предпринимает все усилия для возвращения россиян на международные соревнования
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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что организация ведёт работу над возвращением спортсменов из России и Беларуси на международную арену.
«Сейчас мы предпринимаем все усилия для выполнения миссии, реализации предложения олимпийского движения по возвращению российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Мы тесно сотрудничаем с международными федерациями, которые несут ответственность за проведение соревнований, и мы очень надеемся, что эта миссия будет выполнена в ранее установленных условиях, чтобы спортсмены могли соревноваться в нейтральном статусе. Мы хотим объединить весь мир на Олимпийских играх в Париже», — приводит слова Баха агентство «Синьхуа».
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