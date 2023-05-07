Непомнящий одержал победу во 2-м туре этапа Grand Chess Tour в Румынии

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал победу во 2-м туре этапа Grand Chess Tour, который с 6 по 15 мая проходит в Бухаресте (Румыния). Шахматист играл чёрными фигурами против хозяина турнира, румынского гроссмейстера Богдан-Даньела Дяка. Счёт встречи — 1:0.

В 1-м туре, прошедшем в субботу, 6 мая, Непомнящий сыграл вничью с венгерским гроссмейстером Рихардом Раппортом. В 3-м туре россиянину предстоит встреча с китайским шахматистом, 17-м чемпионом мира Дин Лижэнем, неделей ранее одержавшим победу над Непомнящим в матче за звание чемпиона мира в четвёртой партии на тай-брейке. Их матч пройдёт в понедельник, 8 мая. Время начала матчей всех игровых дней — 15:00 мск.

Спортсмены играют без перерыва с 6 по 10 мая и с 12 по 15 мая. 11 мая у шахматистов выходной в рамках турнира.