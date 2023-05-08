Ирина Винер: у Дины Авериной есть травмы, которые несовместимы с выступлением

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер объяснила, почему многократная чемпионка мира Дина Аверина не стала выступать в упражнениях с отдельными предметами на этапе Кубка сильнейших в Москве. В многоборье она заняла третье место.
«Всё дело в том, что у Дины ведь были проблемы, она с ними выступала на Олимпийских играх. Её лечащий врач сказал, что она «инопланетянка». Сейчас уже могу об этом сказать, что у неё есть такие моменты травматического характера, которые несовместимы с выступлением.
Но поскольку у неё железный характер, она блестяще выступала на Олимпиаде, потом блестяще выступала на чемпионате мира, подтвердила своё чемпионское звание, выиграла все виды, кроме ленты. Здесь все здорово выступали, в частности Дина, но сейчас она бережёт себя — и правильно делает», — приводит слова Винер ТАСС.
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