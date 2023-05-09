Гандболист «Чеховских медведей» оценил игру команды в четвертьфинале Суперлиги

Правый полусредний «Чеховских медведей» Александр Котов прокомментировал выход команды в полуфинал гандбольной Суперлиги.
В четвертьфинале «Чеховские медведи» в двух матчах обыграли «СГАУ-Саратов». После уверенной победы на выезде (44:34) в домашнем матче чеховская команда также оказалась сильнее соперника — 33:30.
«Мы помнили о том, что на выезде победили с большим разрывом [в счёте], и сегодня недостаточно настроились на игру, я считаю. Из-за этого совершили много ошибок и почти полностью провалили защиту. Но главное – результат. Мы в полуфинале. Не думаю, что соперник по полуфиналу уже очевиден. Результат первой встречи в паре «Зенит» — ЦСКА ничего не значит, обе команды сильные, будут упираться. В любом случае не важно, с кем нам предстоит встретиться дальше. Будем выходить с максимальным настроем на победу!» — приводит слова Котова официальный сайт «Чеховских медведей».
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