Федерация дзюдо России: организаторы имели право удалить зрителей с георгиевскими лентами
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Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик объяснил, почему удаление с чемпионата мира по дзюдо российских болельщиков с георгиевскими лентами было правомерным со стороны организаторов турнира.
«Есть право у организаторов, есть правило МОК, что не должно быть на территориях спортивных объектов никаких символов (ассоциирующиеся с Россией или Беларусью). Все выполняли свою работу. Болельщики имели право прийти, я считаю, в чём хотят, а организаторы имели право следовать правилам Международного олимпийского комитета.
Самое главное не это. Главное, что наши спортсмены выступают на этих соревнованиях и Международная федерация дзюдо допустила россиян. Это важно», — цитирует Соловейчика «РИА Новости».
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