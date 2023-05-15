Антонина Скоробогатченко объяснила своё отсутствие на последних матчах

Правая полусредняя московского ЦСКА Антонина Скоробогатченко рассказала, что отсутствовала на последних матчах команды из-за беременности.
«Я знаю, что многие болельщики переживают по поводу моего отсутствия на последних матчах. Мне тоже очень тяжело быть вне игры, но обстоятельства сложились таким образом, что в скором будущем мне предстоит очень радостное событие – рождение ребёнка. Спасибо клубу, тренерскому штабу, девочкам, что поняли меня, пошли навстречу и не оглашали эту информацию раньше времени. Сейчас я не могу помочь физически, но душой я всегда с ЦСКА. Наша команда, болельщики – это большая дружная семья, которая всегда рядом. Постараюсь как можно быстрее вернуться в строй. Искренне хочу пожелать своей команде успехов в играх на финальном этапе! Спасибо всем за поддержку!» — приводит слова Скоробогатченко телеграм-канал ЦСКА.
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