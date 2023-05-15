Андрей Филатов назначен вице-президентом Афро-азиатской шахматной ассоциации

Афро-азиатская шахматная ассоциация приняла сегодня, 15 мая, декларацию о новом руководстве организации. Президентом стал шейх Султан бин Халифа Аль Нахайян (Объединённые Арабские Эмираты), который также возглавляет Азиатскую шахматную федерацию. Он назначил почётным президентом Турки аль-Шейха (Саудовская Аравия).
Обязанности заместителя президента будет исполнять африканский континентальный президент Чеписо Лопанг (Ботсвана). На должности вице-президентов назначены два уважаемых человека в мировом шахматном сообществе: Андрей Филатов (Россия) и Хешам Эльгенди (Египет).
«Благодарю руководство Афро-азиатской шахматной федерации и лично шейха Султана бин Халифу Аль-Нахайяна за оказанную мне высокую честь. Это назначение подтверждает высокий авторитет российской шахматной школы. Федерация шахмат России приложит все усилия, чтобы поделиться со странами-членами ассоциации нашим опытом подготовки мастеров и гроссмейстеров и проведения соревнований самого высокого уровня. Мы рассчитываем на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество», — приводит слова Филатова пресс-служба Федерации шахмат России.
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