Президент ФИДЕ: для Непомнящего и Лижэня подписываться на турнир в Бухаресте было ошибкой

Президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович прокомментировал плохое выступление российского гроссмейстера Яна Непомнящего и 17-го чемпиона мира по шахматам из Китая Дин Лижэня на турнире Grand Chess Tour в Бухаресте (Румыния). В конце апреля шахматисты боролись в Астане (Казахстан) за звание чемпиона мира по шахматам.

«Ян и Дин, которые боролись за мировую шахматную корону всего неделю назад, в Бухаресте сыграли плохо, и сами хорошо это понимают. Думаю, подписываться на участие изначально было ошибкой, но это было их решение, их ответственность. Они пытались выжать из себя всё что можно, но, видимо, выжимать было не так много — моральные и физические силы закончились в Астане. Турнир в Бухаресте для них неудачен, но, надеюсь, в ближайшие месяцы они восстановятся и вновь будут конкурировать на самом высоком уровне», — приводит слова Дворковича ТАСС.

Китайский шахматист Дин Лижэнь занял на турнире в Бухаресте восьмое место, а россиянин Ян Непомнящий завершил турнир на девятой, предпоследней позиции.