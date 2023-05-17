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Гандболистка ЖГК ЦСКА Екатерина Ильина пропустит оставшиеся матчи сезона

Гандболистка ЖГК ЦСКА Екатерина Ильина пропустит оставшиеся матчи сезона
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Гандболистка женского гандбольного клуба ЦСКА (Москва) Екатерина Ильина пропустит оставшиеся матчи сезона, сообщила пресс-служба команды. Разыгрывающая получила травму на тренировке, ей диагностировали перелом правой кисти. Сроки восстановления спортсменки пока не известны.

32-летняя Екатерина Ильина является чемпионкой Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и серебряным призёром Игр-2020 в Токио (Япония). В ЖГК ЦСКА спортсменка играет с 2019 года. В составе клубов «Ростов-Дон» и ЦСКА Ильина четырежды выигрывала чемпионат России. В сезоне-2020/2021 гандболистку признали самым ценным игроком российского чемпионата.

ЦСКА вышел в полуфинал плей-офф чемпионата России, где играет против «Лады» (Тольятти). В первом матче на выезде команда из Москвы одержала победу со счётом 35:31. Ответная встреча пройдёт в субботу, 20 мая.

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