«Впервые об этом слышу». Великая — о показательном поединке по фехтованию с Загитовой

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая сообщила, что ничего не знает о показательном поединке по фехтованию, который должна провести с олимпийской чемпионкой 2018 года в женском одиночном катании Алиной Загитовой.

«Впервые об этом слышу, ко мне никто не обращался. Не знаю, что это такое и где это опубликовано», — приводит слова Великой ТАСС.

Ранее появилась информация, что Великая и Загитова проведут показательный поединок в рамках Дня московского спорта в Лужниках, который состоится 1 июля. Сообщалось, что поединок начнётся в 14:30 мск.

Напомним, Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. С тех пор из соревнований она приняла участие только в недавнем турнире шоу-программ.