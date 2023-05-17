«Впервые об этом слышу». Великая — о показательном поединке по фехтованию с Загитовой
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Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая сообщила, что ничего не знает о показательном поединке по фехтованию, который должна провести с олимпийской чемпионкой 2018 года в женском одиночном катании Алиной Загитовой.
«Впервые об этом слышу, ко мне никто не обращался. Не знаю, что это такое и где это опубликовано», — приводит слова Великой ТАСС.
Ранее появилась информация, что Великая и Загитова проведут показательный поединок в рамках Дня московского спорта в Лужниках, который состоится 1 июля. Сообщалось, что поединок начнётся в 14:30 мск.
Напомним, Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. С тех пор из соревнований она приняла участие только в недавнем турнире шоу-программ.
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