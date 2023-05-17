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IJF извинилась за ошибку в пользу Ринера в финале ЧМ по дзюдо с россиянином Тасоевым

IJF извинилась за ошибку в пользу Ринера в финале ЧМ по дзюдо с россиянином Тасоевым
NOUSHAD THEKKAYIL/GETTY IMAGES
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Международная федерация дзюдо (IJF) принесла извинения за судейскую ошибку, допущенную в финальном матче чемпионата мира по дзюдо, в котором боролись французский спортсмен Тедди Ринер и россиянин Инал Тасоев. В финале ЧМ по дзюдо Тасоеву не была засчитана контратака: спортсмен заблокировал удар Ринера и парировал его, однако судья решил продолжить поединок без присуждения очков россиянину.

IJF заявила, что пересмотрела этот момент и признаёт, что Тасоеву должен был быть присуждён балл за контратаку. Также в заявлении Международной федерации дзюдо сказано: «Судейская комиссия IJF приносит глубокие извинения за своё решение и сообщает, что в будущем такого рода действия должны засчитываться в соответствии с действующими правилами дзюдо».

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