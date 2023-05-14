«Ради победы нужно оторвать себе яйца». Великий Тедди Ринер вернулся и одолел россиянина

Трёхкратный олимпийский чемпион не выступал на чемпионатах мира шесть лет. А после победы француз попросил прощения у детей.

Битва супертяжеловесов на чемпионате мира по дзюдо ознаменовалась возвращением на вершину легендарного француза Тедди Ринера. В равном финале он одолел россиянина Инала Тасоева, совершив «золотой» бросок, хотя перед этим был на грани поражения. Ринер выиграл 11-е личное золото чемпионатов мира – так часто не побеждал ни один дзюдоист в истории.

К победе со дна

Ринер, фанат футболиста Роналдиньо и член спортивного клуба «ПСЖ», не выступал на чемпионатах мира с 2017 года, когда выиграл своё десятое личное золото. Чемпионаты мира 2018 и 2019 годов он пропустил ради Олимпиады в Токио, которая в итоге была перенесена из-за пандемии коронавируса, а за неделю до прошлогоднего чемпионата мира Ринер на тренировке получил растяжение связок правого голеностопа и снялся с турнира.

Тедди редко выступал после Игр в Токио, где стал третьим. Стоит отметить, что тогда путь к золоту ему преградил россиянин Тамерлан Башаев. Француз поучаствовал лишь в двух турнирах «Большого шлема» и оба выиграл. Но при этом сильно потерял в рейтинге, опустившись на 18-е место. И на чемпионате мира в Дохе он не попал в число сеяных и начал свой путь с первого раунда.

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Легендарный дзюдоист на чемпионате мира выиграл шесть схваток. В полуфинале Ринер всего за 27 секунд одолел лидера мирового рейтинга таджика Теймура Рахимова, а в четвертьфинале – вице-чемпиона мира, мощнейшего японца Саито Тацуру. Но эти схватки не были лёгкими.

Инал Тасоев стал лучшим в другой половине турнирной сетки. Он показывал очень техничное и мощное дзюдо. Оставалось только победить Ринера, чтобы утвердиться в статусе лучшего супертяжа мира. Но последнее слово осталось за выдающимся французом. Хотя Тасоев и провёл приём на ваза-ари, судьи после просмотра отменили результативное действие россиянина. Ринер же после этого пошёл в атаку, завершившуюся «золотым» броском.

Ринер в схватке с Тасоевым Фото: Noushad Thekkayil/Getty Images

«Дети, простите меня»

34-летний француз поблагодарил Инала за классную борьбу и улёгся на татами. А потом начал отжигать в интервью, не скрывая эмоций.

«Такие же ощущения я испытывал только после побед на Олимпиадах в Лондоне и Рио-де-Жанейро. Это просто невероятно! Было полное ощущение, что борюсь у себя дома – так сильно приветствовали меня болельщики. «Тедди, Тедди, Тедди», – в один голос с трибун – это было замечательно! Ради этих людей, ради семьи, ради друзей ты хочешь побеждать.

У меня была бессонная ночь, затем сложный день. Но хорошо, что приходится проходить через такое. Многие думают, глядя со стороны, что это легко, что у меня нет соперников. Это совершенно не так, все хотят победить. Грубо говоря, ради победы нужно оторвать себе яйца! Дети, простите меня, если слышали это. Когда ты работаешь, всё окупается. На этом чемпионате мира я получил точное представление о том, над чем мне ещё предстоит поработать перед Олимпиадой в Париже. Моя главная цель – выиграть золото. А пока я хочу насладиться титулом чемпиона мира после стольких лет отсутствия!»

Победа Ринера Фото: Noushad Thekkayil/Getty Images

Ринер — легенда

Тасоеву стоит сказать спасибо за равную борьбу против абсолютной легенды.

Как ещё назвать человека, который за всю свою взрослую карьеру проиграл только пять схваток, у которого в активе десятилетняя серия из 154 побед подряд, три золотых медали с Олимпиад и 12 (включая командную) – с чемпионатов мира?

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Одно из прозвищ француза – Мишка Тедди. Но плюшевым его не может назвать ни один соперник. Ринер с 2009 года выиграл девять подряд крупнейших турниров, в которых участвовал. Великая серия прервалась в схватке с Тамерланом Башаевым на Олимпиаде в Японии.

До старта чемпионата мира эксперты оценивали готовность Ринера не более чем на 70 процентов от его привычной формы. Но теперь совершенно очевидно, что именно француз будет главным фаворитом на домашней Олимпиаде.

Пока же он может наслаждаться победой. А также своими любимыми блинчиками и вафлями за просмотром аниме-сериала «Dragon Ball Z» или полуфиналами чемпионата НБА – Ринер ярый фанат баскетбола и даже всерьёз подумывал о том, чтобы заниматься только этим видом спорта. Чемпиону можно всё. Главное – не делать того, на что он был готов ради победы.