Легендарный гандбольный тренер Максимов рассказал, как отучился курить

Главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов рассказал, как отучился курить.

«Мама меня в шесть лет отучила курить, когда я с такими же малолетками сигарету нашёл. Она встретила меня с бельевой верёвкой, и этот аргумент был весомым. Больше никогда не курил. А следы быстро сошли. Был и другой случай, когда я, уже будучи студентом, выпил с друзьями и собрался идти на первомайский парад. Мама меня убеждала, что идти в таком состоянии никуда не нужно. Я сказал, что всё равно пойду. Она взяла ремень и сказала, что сейчас ремнём по мне пройдётся. Я взял этот ремень и порвал руками, а мама заплакала. Это подействовало на меня сильнее, чем верёвка и ремень. Нужно использовать любые методы, чтобы направить человека по правильному пути», — сказал Максимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.