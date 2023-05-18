Капитан ЦСКА Карина Сабирова не сыграет до конца года
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Капитан ЦСКА Карина Сабирова получила серьёзную травму во время первого матча полуфинала чемпионата России с тольяттинской «Ладой». Обследование выявило у Карины разрыв передней крестообразной связки.
Срок восстановления разыгрывающей после операции составит семь-восемь месяцев. Карина не сможет принимать участие в матчах минимум до следующего года, сообщает пресс-служба ЦСКА.
Напомним, ЦСКА вышел в полуфинал плей-офф чемпионата России, где играет против «Лады» (Тольятти). В первом матче на выезде команда из Москвы одержала победу со счётом 35:31. Ответная встреча пройдёт в субботу, 20 мая. Игра пройдёт в столице и начнётся в 16:45 по московскому времени.
В другом полуфинале встречаются «Ростов-Дон» и «Звезда».
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