ОКР анонсировал заседание исполкома на тему международных выступлений россиян

25 мая в 11:00 в Олимпийском комитете России состоится заседание исполкома ОКР.

В числе основных пунктов повестки – выступление президента ОКР Станислава Позднякова «О рекомендациях Олимпийского комитета России по участию российских спортсменов и официальных лиц в мероприятиях международных спортивных организаций», сообщает сайт ОКР.

11 мая Поздняков заявил, что критерии Международного олимпийского комитета по допуску россиян на мировую арену являются инструментарием плохо завуалированного отстранения. Глава ОКР также отметил, что требования МОК носят дискриминационный характер и олицетворяют собой двойные стандарты, применяемые по национальному признаку.

Напомним, 28 марта на исполкоме МОК были обнародованы рекомендации международным федерациям допускать россиян до международных стартов только в нейтральном статусе и при отсутствии связи с военными организациями РФ. Кроме того, россиян рекомендовано не допускать к участию в соревнованиях в командных видах спорта.