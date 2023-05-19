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Министр спорта России призвал атлетов не бойкотировать турниры на условиях МОК

Министр спорта России призвал атлетов не бойкотировать турниры на условиях МОК
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Министр спорта России Олег Матыцин высказал мнение, что допущенные к международным соревнованиям российские спортсмены не должны бойкотировать турниры.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе и старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявили, что российским спортсменам не нужны международные соревнования на условиях МОК.

«Бойкотировать вообще ничего никогда не нужно. Надо продолжать диалог с международными спортивными организациями и с обязательным условием защиты интересов наших спортсменов», — приводит слова Матыцина «РИА Новости Спорт».

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 28 марта рекомендовал международным федерациям допускать на международные старты российских и белорусских спортсменов, которые не поддерживают СВО и не имеют отношения к силовым структурам, в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Однако в ряде видов спорта, в частности в фехтовании, проверку на нейтральность не прошли сильнейшие атлеты¸ после чего глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что отечественные фехтовальщики будут участвовать в турнирах только при наличии равных прав со спортсменами других стран.

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