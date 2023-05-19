Лидеры стран G7 исключили возвращение российских атлетов на старты с флагом и гимном

Лидеры стран G7 в совместном заявлении по итогам саммита в Хиросиме (Япония) не обошли вниманием возможность возвращения российских и белорусских спортсменов на международную арену.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян и белорусов как индивидуальных нейтральных атлетов.
«Полностью уважая автономию спортивных организаций, мы ориентируемся на честное спортивное соревнование, а также на то, чтобы российские и белорусские спортсмены ни в коем случае не выступали в качестве представителей своих государств», — говорится в заявлении G7, опубликованном на сайте Белого дома.
Среди подписавший заявление: президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджиа Мелони, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
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