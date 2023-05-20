Легендарный Ронни О'Салливан показал, как проходит его обычный день

Семикратный чемпион мира по снукеру англичанин Ронни О'Салливан опубликовал в социальных сетях видео, в которое вместил то, как проходит его обычный день.

«Один день из моей жизни», — подписал видео О'Салливан.

На прошедшем чемпионате мира – 2023 по снукеру, который традиционно проходил в театре «Крусибл» в Шеффилде, первый номер рейтинга О'Салливан со счётом 10:13 проиграл представителю Бельгии Люке Бреселю (10-й номер мирового рейтинга). Отметим, что по ходу матча Ронни трижды вёл с преимуществом +4, а Бресель впоследствии завоевал дебютный для себя титул.

«На самом деле я не так уж и разочарован. Вероятно, я проигрывал здесь где-то 24 раза, а выигрывал семь, так что теория вероятности гласит, что я должен был проиграть. Поражение пришлось на этот год, но, уверен, у меня будет ещё одно хорошее выступление в «Крусибле». Хотя кто знает? Посмотрим», — сказал после поражения Ронни.