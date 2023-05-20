«Ростов-Дон» — финалист чемпионата России по гандболу среди женских команд

Гандболистки клуба «Ростов-Дон» одержали победу над «Звездой» в ответном полуфинальном матче чемпионата России среди женских команд Суперлиги. Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счётом 40:32 (20:18) в пользу местной команды.

В первой полуфинальной игре победительницами стали гандболистки «Звезды». Матч закончился со счётом 33:27. Таким образом, по сумме двух встреч финалистом чемпионата России стал «Ростов-Дон».

Соперник клуба «Ростов-Дон» по финалу определится в противостоянии ЦСКА (Москва) — «Лада» (Тольятти).

Напомним, «Ростов-Дон» с 55 очками занял второе место в регулярном чемпионате, «Звезда» с 38 очками была пятой, но в четвертьфинале сумела выбить из борьбы ставшую третьей «Астраханочку».