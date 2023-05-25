«Ростов-Дон» подал протест после финального матча гандбольной Суперлиги с ЦСКА

После первого матча финальной серии женского чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги, который прошёл в четверг, 25 мая, в Москве, «Ростов-Дон» подал протест, что отражено в официальном протоколе игры. Там указано: «Официальный представитель команды «Ростов-Дон» в 20:28 мск сделал заявление о подаче протеста».
Напомним, «Ростов-Дон» уступил ЦСКА со счётом 28:32. На последние четыре минуты матча на площадку в составе армейского клуба вышла Дарья Дмитриева, досрочно отозванная из аренды в словенский «Крим» для участия в финале. Однако незадолго до начала встречи стало известно, что «Ростов-Дон» подал жалобу о неправомерности внесения Дмитриевой в заявочный лист армейского клуба, и Федерация гандбола России (ФГР) возбудила дисциплинарное дело.
По регламенту, протест клуба «Ростов-Дон» будет рассмотрен комиссией по организации и проведению соревнований ФГР не позднее пяти часов до начала второго матча финальной серии, который запланирован на вторник, 30 мая, сообщает «Гандбол. Быстрый центр». Встреча в Ростове-на-Дону начнётся в 18:45 мск.
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