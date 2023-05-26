Анна Сень: надеюсь, что домашние стены помогут «Ростов-Дону» и состоится третья игра

Правая полусредняя «Ростов-Дона» Анна Сень прокомментировала поражение от ЦСКА в первом матче финальной серии чемпионата России среди женских команд Суперлиги.

ЦСКА на своей площадке обыграл «Ростов-Дон» со счётом 32:28 и повёл в серии до двух побед – 1-0.

«Во мне ещё кипят эмоции. Тяжело говорить после такой игры, конечно. Это первый матч финальной серии. Хочу поблагодарить соперников, команду ЦСКА, – спасибо за игру. Огромная благодарность нашим болельщикам, которые каждый матч доказывают, что они у нас лучшие. Я уверена, что на домашней площадке они будут поддерживать нас ещё сильнее. Надеюсь, что домашние стены нам помогут и состоится третья игра. Спасибо за организацию такого матча – всё было прекрасно», — приводит слова Сень пресс-служба «Ростов-Дона».

30 мая соперницы встретятся вновь в Ростове-на-Дону, а 4 июня, если понадобится, сыграют в Москве.