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Великая победила Егорян в финале турнира «Московская сабля»

Великая победила Егорян в финале турнира «Московская сабля»
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Во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве проходит турнир «Московская сабля». В финале соревнования Софья Великая победила Яну Егорян.

Поединок завершился со счётом 15:13. В турнире принимала участие двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова. Она завершила выступление на стадии 1/8 финала, проиграв Алине Михайловой со счётом 14:15.

Великая выигрывала золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году и в Токио в 2020 году. Также она восемь раз становилась чемпионкой мира и 14 раз занимала первое место на чемпионатах Европы. Егорян дважды выигрывала золотую медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. На счету спортсменки две золотые медали на чемпионатах мира и шесть — на европейских первенствах.

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