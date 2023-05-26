Великая победила Егорян в финале турнира «Московская сабля»
Поделиться
Во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве проходит турнир «Московская сабля». В финале соревнования Софья Великая победила Яну Егорян.
Поединок завершился со счётом 15:13. В турнире принимала участие двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова. Она завершила выступление на стадии 1/8 финала, проиграв Алине Михайловой со счётом 14:15.
Великая выигрывала золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году и в Токио в 2020 году. Также она восемь раз становилась чемпионкой мира и 14 раз занимала первое место на чемпионатах Европы. Егорян дважды выигрывала золотую медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. На счету спортсменки две золотые медали на чемпионатах мира и шесть — на европейских первенствах.
Комментарии
- 26 мая 2023
-
23:37
-
23:21
-
21:51
-
20:50
-
20:06
-
19:54
-
18:59
-
18:48
-
18:14
-
18:05
-
17:32
-
16:25
-
14:05
-
10:24
-
00:59
-
00:43
- 25 мая 2023
-
23:55
-
21:40
-
21:07
-
20:21
-
19:47
-
19:30
-
19:08
-
18:45
-
18:27
-
18:15
-
17:46
-
17:20
-
16:17
-
15:54
-
15:22
-
15:17
-
14:33
-
14:19
-
12:38
Партнерский контент