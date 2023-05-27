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Динара Вагнер выиграла этап Гран-при ФИДЕ на Кипре, Полина Шувалова уступила ей пол-очка

В Никосии (Кипр) завершился заключительный этап женского Гран-при ФИДЕ. В 11-м туре Динара Вагнер чёрными фигурами нанесла поражение Беле Хотенашвили, а Полина Шувалова белым цветом обыграла Оливию Кёлбаса. Остальные партии завершились вничью.

В итоге Вагнер набрала 7 из 11 очков и стала победительницей соревнований. Шувалова, Тань Чжунъи и Харика Дронавалли уступили лидеру пол-очка. По дополнительным показателям второй стала россиянка.

Результаты 11-го тура

Екатерина Лагно — Бибисара Асаубаева – 0,5:0,5.

Полина Шувалова — Оливия Кёлбаса – 1:0.

Гюнай Мамедзаде – Александра Костенюк – 0,5:0,5.

Тань Чжунъи — Нана Дзагнидзе – 0,5:0,5.

Бела Хотенашвили — Динара Вагнер – 0:1.

Александра Горячкина — Харика Дронавалли – 0,5:0,5.

Итоговое положение

1. Динара Вагнер – 7 из 11 очков.

2-4. Полина Шувалова, Тань Чжунъи, Харика Дронавалли – по 6,5.

5. Екатерина Лагно – 6.

6-9. Александра Горячкина, Нана Дзагнидзе, Бибисара Асаубаева, Гюнай Мамедзаде – по 5,5.

10. Александра Костенюк – 5.

11. Бела Хотенашвили – 4,5.

12. Оливия Кёлбаса – 2.