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Динара Вагнер выиграла этап Гран-при ФИДЕ на Кипре, Полина Шувалова уступила ей пол-очка

Динара Вагнер выиграла этап Гран-при ФИДЕ на Кипре, Полина Шувалова уступила ей пол-очка
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В Никосии (Кипр) завершился заключительный этап женского Гран-при ФИДЕ. В 11-м туре Динара Вагнер чёрными фигурами нанесла поражение Беле Хотенашвили, а Полина Шувалова белым цветом обыграла Оливию Кёлбаса. Остальные партии завершились вничью.

В итоге Вагнер набрала 7 из 11 очков и стала победительницей соревнований. Шувалова, Тань Чжунъи и Харика Дронавалли уступили лидеру пол-очка. По дополнительным показателям второй стала россиянка.

Результаты 11-го тура

Екатерина Лагно — Бибисара Асаубаева – 0,5:0,5.
Полина Шувалова — Оливия Кёлбаса – 1:0.
Гюнай Мамедзаде – Александра Костенюк – 0,5:0,5.
Тань Чжунъи — Нана Дзагнидзе – 0,5:0,5.
Бела Хотенашвили — Динара Вагнер – 0:1.
Александра Горячкина — Харика Дронавалли – 0,5:0,5.

Итоговое положение

1. Динара Вагнер – 7 из 11 очков.
2-4. Полина Шувалова, Тань Чжунъи, Харика Дронавалли – по 6,5.
5. Екатерина Лагно – 6.
6-9. Александра Горячкина, Нана Дзагнидзе, Бибисара Асаубаева, Гюнай Мамедзаде – по 5,5.
10. Александра Костенюк – 5.
11. Бела Хотенашвили – 4,5.
12. Оливия Кёлбаса – 2.

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