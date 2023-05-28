ЦСКА впервые в истории стал чемпионом России по гандболу среди мужчин

Мужской гандбольный клуб ЦСКА (Москва) впервые в истории стал победителем Суперлиги. Команда одержала победу во втором матче финальной серии сезона-2023/2024 с «Пермскими медведями» со счётом 39:30 (22:19).

Встреча прошла в Москве на арене «Динамо». На игре присутствовали 760 зрителей. В первом матче, который состоялся в Перми, ЦСКА победил со счётом 35:28.

Красно-синие выполнили 51 бросок, у «Пермских медведей» — 47. У ЦСКА лидером по количеству голов стал Юлиан Гирик (9 реализованных бросков из 13), у уральского клуба — Юрий Семёнов (7 из 9).

Напомним, до нынешнего сезона чемпионом России 21 раз подряд становилась команда «Чеховские медведи». В этом розыгрыше ЦСКА в двух матчах переиграл чеховский клуб в полуфинале.