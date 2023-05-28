ЦСКА впервые в истории стал чемпионом России по гандболу среди мужчин
Поделиться
Мужской гандбольный клуб ЦСКА (Москва) впервые в истории стал победителем Суперлиги. Команда одержала победу во втором матче финальной серии сезона-2023/2024 с «Пермскими медведями» со счётом 39:30 (22:19).
Встреча прошла в Москве на арене «Динамо». На игре присутствовали 760 зрителей. В первом матче, который состоялся в Перми, ЦСКА победил со счётом 35:28.
Красно-синие выполнили 51 бросок, у «Пермских медведей» — 47. У ЦСКА лидером по количеству голов стал Юлиан Гирик (9 реализованных бросков из 13), у уральского клуба — Юрий Семёнов (7 из 9).
Напомним, до нынешнего сезона чемпионом России 21 раз подряд становилась команда «Чеховские медведи». В этом розыгрыше ЦСКА в двух матчах переиграл чеховский клуб в полуфинале.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 мая 2023
-
17:55
-
17:42
-
15:57
-
13:06
-
05:36
-
01:05
- 27 мая 2023
-
23:32
-
21:03
-
20:14
-
19:58
-
19:29
-
19:05
-
18:30
-
18:28
-
13:15
-
09:20
-
04:32
-
00:36
-
00:13
- 26 мая 2023
-
23:37
-
23:21
-
21:51
-
20:50
-
20:06
-
19:54
-
18:59
-
18:48
-
18:14
-
18:05
-
17:32
-
16:25
-
14:05
-
10:24
-
00:59
-
00:43
Партнерский контент