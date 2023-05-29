ФГР не нашла нарушения регламента в заявке Дмитриевой за ЦСКА на финал ЧР по гандболу

Комиссия по организации и проведению соревнований ФГР (КомОПС) вынесла решение по дисциплинарному делу, возбуждённому на основании жалобы гандбольного клуба «Ростов-Дон» на участие Дарьи Дмитриевой в финальной серии чемпионата России между ростовской командой и ЦСКА, сообщает пресс-служба ФГР.
В течение сезона-2022/2023 Дмитриева находилась в аренде в словенском «Криме», но армейский клуб досрочно отозвал спортсменку из аренды для выступления в финальной серии. «Ростов-Дон» посчитал такие действия неправомерными и противоречащими регламенту.
Однако КомОПС установила, что норм, запрещающих включение игроков, имеющих действующие трудовые договоры с клубами и находящихся в аренде, в регламентирующих документах ФГР и в федеральном законодательстве не имеется. Соответственно, ЦСКА имел правовые основания для внесения Дарьи Дмитриевой в заявочный лист на сезон-2022/2023.
КомОПС приняла решение прекратить дисциплинарное производство по жалобе «Ростов-Дона» в связи с отсутствием нарушения регламента. Это решение может быть обжаловано в спортивно-арбитражной комиссии ФГР в установленные дисциплинарным регламентом сроки.
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