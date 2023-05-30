Роднина: безнаказанность и непрофессионализм медицины — причины нарушений по допингу в РФ

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о борьбе с допингом в российском спорте. Она назвала основные причины большого количества допинговых нарушений, а также призвала принимать более жёсткие меры по борьбе с допингом.

«Мы действуем по принципу «наших бьют — спасай команду». Постоянно говорят, что к нам придираются, задают вопросы, нами недовольны из-за допинга и так далее. Так у них к нам вопросы, потому что статистика нарушений огромная. Все пытаются проскочить и остаться безнаказанными. Сколько у нас было выявлено нарушений с Олимпийских игр в Ванкувере и скольких наказали? У нас очень большие проблемы из-за ВФЛА, которая уже многие годы никак не воспринимается в мире из-за нарушений.

Скольких людей привлекли к ответственности? У нас в Госдуме и Совете Федерации были представители, которые попадались на положительной пробе. Более того, спортсмен, который попался на допинге, идёт по Красной площади, возглавляя «Юнармию».

Полная безнаказанность, незнание и непрофессионализм в медицине — причины такого большого количества нарушений по допингу. Неизвестно, сколько ещё такое отношение продлится, но нужно не возмущаться, а работать над собой, делать систему, которая будет работать над контролем антидопинговой стратегии», — приводит слова Родниной Sport24.