Подведены итоги ежегодной независимой профессиональной премии MARSPO Awards 2023

25 мая 2023 года состоялась церемония награждения ежегодной независимой профессиональной премии в области спортивного маркетинга MARSPO Awards 2023.
В этом году поступило свыше 300 заявок от спортивных клубов, лиг, федераций, брендов и агентств. Проекты, попавшие в шорт-лист, были представлены на онлайн-защите, которая продлилась полных четыре дня! Экспертное жюри по достоинству оценило проекты и выбрало сильнейших в 26 основных и пяти специальных номинациях.
«Чемпионат» стал лауреатом премии в номинации «Самое популярное спортивное диджитал медиа в 2022 году». Подробнее в статье.
Оргкомитет премии MARSPO Awards выражает благодарность всем участникам и номинантам за безупречное качество работы и поистине достойные представленные проекты, а также — членам жюри за уделённое время, беспристрастные оценки и высокий уровень профессионализма!
Список победителей MARSPO Awards 2023 на сайте.
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