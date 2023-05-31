Двух российских призёров ОИ в велоспорте отказались вернуть на международные турниры

Международный союз велосипедистов (UCI) запретил призёрам Олимпийских игр Анастасии Войновой и Марии Новолодской, а также чемпиону мира по паравелоспорту Алексею Обыденнову участвовать в международных соревнованиях, сообщила пресс-служба организации.

Войнова, Новолодская и Обыденнов не имеют права участвовать в соревнованиях, которые проходят в рамках международного календаря UCI, из-за несоблюдения специальных правил выступления россиян и белорусов на турнирах. Запрет будет действовать до тех пор, пока специальные правила в отношении России и Беларуси остаются в силе.

Стоит отметить, что другие российские велогонщики, Глеб Сырица и Алексей Медведев, получили право выступать в нейтральном статусе с 1 июня.