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Игроки «Доджерс» открыто выступили против приглашения «монахинь-трансвеститов»

Игроки «Доджерс» открыто выступили против приглашения «монахинь-трансвеститов»
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Бейсболисты «Лос-Анджелес Доджерс» Блейк Трейнен и Клейтон Кершоу раскритиковали клуб за решение пригласить группу «католических монахинь-трансвеститов», которые называют себя «Сёстры бесконечной снисходительности», на празднование Ночи гордости.

«Я разочарован, что «Сестёр бесконечной снисходительности» будут чествовать как героев на стадионе «Доджерс». Многие их выступления кощунственны, их работа транслирует лишь ненависть и насмешку над католиками и христианской верой», — написал Трейнен на странице в соцсетях.

«Я против высмеивания религий других людей. Это недопустимо. Независимо от того, какую веру ты исповедуешь, ты не должен высмеивать чужую религию. Поэтому я не согласен в решением «Доджерс». Их приглашение не имеет ничего общего с поддержкой прав ЛГБТ, Ночью гордости или чем-то подобным. Эта группа просто смеётся над религиозными убеждениями других, и я против этого», — приводит слова Кершоу Los Angeles Times.

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