Кипьегон настроена пробежать 1500 м быстрее 3 минут 49 секунд

Кенийка Фаит Кипьегон прокомментировала своё выступление на дистанции 1500 м на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции, где она установила новый мировой рекорд – 3 минуты 49,11 секунды. Ранее этим достижением владела эфиопка Гензеба Дибаба, которая поставила результат 3:50.07 в Монако в 2015 году.

«Я говорила, что хочу пробежать красивую гонку, свою гонку, посмотреть, что получится, и это оказалось возможно. Но всё еще впереди. Я по-прежнему работаю над тем, чтобы бежать ещё быстрее, быстрее, чем 3 минуты 49 секунд. Я очень благодарна, что мне удалось пробежать за 3.49, и я по-прежнему настраиваюсь на прекрасные гонки в оставшейся части сезона.

Мои соперницы на самом деле особенные. Мы соревнуемся вместе, подбадриваем друг друга. Это спорт, мы должны любить друг друга, праздновать и быть вместе в наши самые тяжелые и лучшие моменты. И я благодарю этих женщин за то, что они соревновались, бежали вместе и отпраздновали этот мировой рекорд. Мы вместе были частью этого», — приводит официальный сайт World Athletics слова Кипьегон.

На следующей неделе кенийка выступит на дистанции 5000 м на этапе Бриллиантовой лиги в Париже, а затем вновь стартует на 1500 м на этапе в Монако в июле.