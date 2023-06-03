Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Кипьегон настроена пробежать 1500 м быстрее 3 минут 49 секунд

Кипьегон настроена пробежать 1500 м быстрее 3 минут 49 секунд
Аудио-версия:
Комментарии

Кенийка Фаит Кипьегон прокомментировала своё выступление на дистанции 1500 м на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции, где она установила новый мировой рекорд – 3 минуты 49,11 секунды. Ранее этим достижением владела эфиопка Гензеба Дибаба, которая поставила результат 3:50.07 в Монако в 2015 году.

«Я говорила, что хочу пробежать красивую гонку, свою гонку, посмотреть, что получится, и это оказалось возможно. Но всё еще впереди. Я по-прежнему работаю над тем, чтобы бежать ещё быстрее, быстрее, чем 3 минуты 49 секунд. Я очень благодарна, что мне удалось пробежать за 3.49, и я по-прежнему настраиваюсь на прекрасные гонки в оставшейся части сезона.

Мои соперницы на самом деле особенные. Мы соревнуемся вместе, подбадриваем друг друга. Это спорт, мы должны любить друг друга, праздновать и быть вместе в наши самые тяжелые и лучшие моменты. И я благодарю этих женщин за то, что они соревновались, бежали вместе и отпраздновали этот мировой рекорд. Мы вместе были частью этого», — приводит официальный сайт World Athletics слова Кипьегон.

На следующей неделе кенийка выступит на дистанции 5000 м на этапе Бриллиантовой лиги в Париже, а затем вновь стартует на 1500 м на этапе в Монако в июле.

Материалы по теме
Фаит Кипьегон установила мировой рекорд в беге на 1500 м
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023