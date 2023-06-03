Кипьегон настроена пробежать 1500 м быстрее 3 минут 49 секунд

Кенийка Фаит Кипьегон прокомментировала своё выступление на дистанции 1500 м на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции, где она установила новый мировой рекорд – 3 минуты 49,11 секунды. Ранее этим достижением владела эфиопка Гензеба Дибаба, которая поставила результат 3:50.07 в Монако в 2015 году.
«Я говорила, что хочу пробежать красивую гонку, свою гонку, посмотреть, что получится, и это оказалось возможно. Но всё еще впереди. Я по-прежнему работаю над тем, чтобы бежать ещё быстрее, быстрее, чем 3 минуты 49 секунд. Я очень благодарна, что мне удалось пробежать за 3.49, и я по-прежнему настраиваюсь на прекрасные гонки в оставшейся части сезона.
Мои соперницы на самом деле особенные. Мы соревнуемся вместе, подбадриваем друг друга. Это спорт, мы должны любить друг друга, праздновать и быть вместе в наши самые тяжелые и лучшие моменты. И я благодарю этих женщин за то, что они соревновались, бежали вместе и отпраздновали этот мировой рекорд. Мы вместе были частью этого», — приводит официальный сайт World Athletics слова Кипьегон.
На следующей неделе кенийка выступит на дистанции 5000 м на этапе Бриллиантовой лиги в Париже, а затем вновь стартует на 1500 м на этапе в Монако в июле.
- 3 июня 2023
-
03:21
- 2 июня 2023
-
23:30
-
22:36
-
20:57
-
18:09
-
17:56
-
11:17
-
11:06
-
10:13
-
04:10
- 1 июня 2023
-
23:59
-
23:19
-
17:37
-
17:34
-
17:27
-
13:16
-
12:04
-
11:59
-
10:35
-
09:29
-
09:00
- 31 мая 2023
-
23:08
-
16:53
-
13:46
-
13:19
-
12:49
-
12:48
-
12:28
-
09:38
- 30 мая 2023
-
22:55
-
22:24
-
20:29
-
20:06
-
17:19
-
16:57