Участникам «Тур де Франс» запретят раздавать автографы и есть вне отелей из-за COVID-19

Организаторы «Тур де Франс» — 2023 запретят гонщикам и персоналу команд раздавать автографы и есть вне своих отелей согласно антиковидному протоколу гонки, сообщает Reuters. Доступ в паддок будет разрешен перед стартовым этапом в Бильбао 29 июня, при этом все должны будут носить маску. Соревнование пройдёт с 1 по 23 июля.
«Указание для всех членов команд: соблюдайте режим самоизоляции — ограничьте общение за пределами гоночного пузыря. Не выходите поесть куда-либо. Соблюдайте социальную дистанцию в отеле. Не подходите слишком близко к зрителям — социальное дистанцирование, никаких селфи, никаких автографов», — говорится в протоколе.
В прошлом году гонщикам и сотрудникам команд разрешали покидать свои отели. Доступ в паддок перед началом этапов был открыт для журналистов до середины гонки, когда организаторы решили закрыть его, чтобы бороться с распространением COVID-19.
Организаторы «Джиро д'Италия» в прошлом месяце установили антиковидный протокол ближе к середине гонки, когда лидер общего зачета Ремко Эвенепул отказался от продолжения выступлений из-за положительного результата теста на коронавирус.
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