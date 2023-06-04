«Енисей-СТМ» и «Красный Яр» сыграют в полуфинале чемпионата России по регби

В первом раунде плей-офф чемпионата России по регби, в полуфинале соревнований, состоится 147-е в истории дерби красноярских клубов: в матче встретятся «Енисей-СТМ» и «Красный Яр».

В субботу, 4 июня, оба клуба провели заключительные матчи регулярного чемпионата России. «Енисей-СТМ» разгромил на выезде «ВВА-Подмосковье» (Монино) — 60:35 и закрепил своё первое место, а «Красный Яр» на домашнем поле уступил «Локомотиву» (Пенза) — 10:21, но сохранил четвёртую строчку в турнирной таблице.

Встреча красноярских команд состоится в следующую субботу, 10 июня, на стадионе «Авангард». Начало матча — в 16:00 по местному времени (12:00 по московскому времени).

Второе и третье место в регулярном чемпионате России по регби заняли «Локомотив» (Пенза) и «Стрела» (Казань) соответственно.