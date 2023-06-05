Тренер Лилии Хузиной: при подготовке к турниру у Лилии было ярко выраженное «горение»

Личный тренер новоиспечённой чемпионки мира по тхэквондо Лилии Хузиной Андрей Пак рассказал, как проходила подготовка к турниру.

«При подготовке к турниру, особенно за две-три недели до начала, у Лили было ярко выраженное «горение». Это сильно выражалось в процессе тренировочной подготовки. С таким я с ней ещё не сталкивался. Это «горение» было очень сильным. Этот момент я обсуждал с нашим спортивным психологом Александрой Решетовой. Спасибо ей большое помогла мне в этой ситуации правильно разобраться и найти правильные решения проблемы. В большей степени это её заслуга, что Лиля не перегорела. В чём выражалось это «горение»? На тот момент у Лили, очень сильно, если даже не катастрофично, упали скоростно-силовые показатели и выносливость.

Как настраивал Лилю перед финальным поединком? Перед финальным поединком все всё понимали, поэтому как-то настраивать и давать напутствий не было необходимости. Скорее нужно было даже немного Лилю расслабить. Спасибо нашим массажистам, которые постарались максимально расслабить её и привести в тонус её мышцы. Спасибо вообще всей команде, тренерам, спортсменам, включая наших олимпийских чемпионов Владислава Ларина и Максима Храмцова, которые поехали с нами, чтобы поддержать ребят», — сказал Пак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.