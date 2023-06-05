Сергей Карякин выиграл забег звёзд спорта на Никольской

В Москве на Никольской улице завершился шоу-забег звёзд спорта на 60 метров. На старт вышли олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, обладатель кубка мира ФИДЕ, чемпион мира по быстрым шахматам и блицу, шахматист Сергей Карякин, восьмикратный чемпион России по тяжёлой атлетике Михаил Кокляев и бывший легкоатлет, рекордсмен мира в прыжках в высоту, кубинец Хавьер Сотомайор.

Уверенную победу одержал Карякин, который перед стартом уверял ведущих, что никогда не бегал спринт. Шахматист преодолел дистанцию за 8,94 секунды. Соперники Сергея выбрали прогулочный темп. Вторым стал Кокляев, третьим — Ягудин, четвёртым – Сотомайор.

После забега Ягудин попенял Карякину за введение соперников в заблуждение о своих спринтерских качествах.