Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Литовские гребцы возмутились приездом Анны Пракатень, принёсшей России олимпийскую медаль

Литовские гребцы возмутились приездом Анны Пракатень, принёсшей России олимпийскую медаль
Аудио-версия:
Комментарии

Федерация гребли Литвы (LIF) подверглась критике со стороны собственных спортсменов из-за разрешения гребцам сборной Узбекистана тренироваться на базе организации в Тракае. Напомним, в апреле 2023 года в сборную Узбекистана перешла серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в соревнованиях по академической гребле среди одиночек россиянка Анна Пракатень.

Нельзя не отметить, что на Олимпиаде в Токио сборную России тренировал литовец Михал Масильенис. В декабре он вернулся на родину, что также было воспринято неоднозначно.

«Благодаря действиям LIF мы получим «удовольствие» заниматься в Тракае с самой главной звездой российской гребли», — написал в своих социальных сетях участник Олимпиады-2016 литовец Довидас Немеравичюс.

«В прошлом году мы обнимались с украинцами, а теперь россияне, перебежавшие в сборную Узбекистана, в своей форме занимаются здесь спортом. Молодцы, LIF, уже начали тащить бывших воспитанников главного тренера в свой двор», — написал другой литовский гребец.

Материалы по теме
Вице-чемпионка ОИ-2020 из России хочет выступать за Узбекистан. Её надо понять и отпустить
Вице-чемпионка ОИ-2020 из России хочет выступать за Узбекистан. Её надо понять и отпустить
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023