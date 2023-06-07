Литовские гребцы возмутились приездом Анны Пракатень, принёсшей России олимпийскую медаль

Федерация гребли Литвы (LIF) подверглась критике со стороны собственных спортсменов из-за разрешения гребцам сборной Узбекистана тренироваться на базе организации в Тракае. Напомним, в апреле 2023 года в сборную Узбекистана перешла серебряный призёр Олимпийских игр 2020 года в соревнованиях по академической гребле среди одиночек россиянка Анна Пракатень.

Нельзя не отметить, что на Олимпиаде в Токио сборную России тренировал литовец Михал Масильенис. В декабре он вернулся на родину, что также было воспринято неоднозначно.

«Благодаря действиям LIF мы получим «удовольствие» заниматься в Тракае с самой главной звездой российской гребли», — написал в своих социальных сетях участник Олимпиады-2016 литовец Довидас Немеравичюс.

«В прошлом году мы обнимались с украинцами, а теперь россияне, перебежавшие в сборную Узбекистана, в своей форме занимаются здесь спортом. Молодцы, LIF, уже начали тащить бывших воспитанников главного тренера в свой двор», — написал другой литовский гребец.