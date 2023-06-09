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Хикару Накамура выиграл Norway Chess и вышел на второе место рейтинга ФИДЕ

Хикару Накамура выиграл Norway Chess и вышел на второе место рейтинга ФИДЕ
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Американский гроссмейстер Хикару Накамура в заключительном 9-м туре супертурнира Norway Chess обыграл соотечественника Фабиано Каруану в классические шахматы и стал победителем соревнований.

Каруана лидировал на протяжении всего турнира, а Накамура успешно использовал единственный шанс вырвать победу на финише.

Напомним, на Norway Chess используется уникальная система подсчёта очков. Если партия с классическим контролем завершается результативно, её победитель получает три очка, а проигравший – ни одного. Если же шахматисты играют вничью, то оба участника получают по одному очку и разыгрывают ещё пол-очка в армагеддоне.

Отметим также, что в финальном туре Алиреза Фируджа сенсационно проиграл Арьяну Тари.

Накамура благодаря успешному выступлению в Ставангере вышел на вторую строчку мирового рейтинга по классическим шахматам.

Итоги девятого игрового дня супертурнира Norway Chess

Хикару Накамура – Фабиано Каруана 3:0
Магнус Карлсен – Нодирбек Абдусатторов 1,0:1,5
Уэсли Со – Гукеш Доммараджу 1,0:1,5
Аниш Гири – Шахрияр Мамедьяров 1,5:1,0
Арьян Тари – Алиреза Фируджа 3:0

Итоговое положение

1. Хикару Накамура – 16,5 из 27 очков.
2. Фабиано Каруана – 16.
3. Гукеш Доммараджу – 14,5.
4. Аниш Гири – 13.
5. Уэсли Со – 12,5.
6. Магнус Карлсен – 11,5.
7. Шахрияр Мамедьяров – 11.
8. Алиреза Фируджа – 10,5.
9. Нодирбек Абдусатторов – 9.
10. Арьян Тари – 6.

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