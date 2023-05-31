Магнус Карлсен жёстко влетел сопернику по чемпионскому матчу. Всё, его эпоха завершена?

Магнус Карлсен – всё ещё сильнейший шахматист планеты? Если судить по рейтингу – да. Но аура непобедимости с норвежца слетает всё чаще и чаще. Домашний супертурнир в Ставангере Магнус начал с тяжёлого поражения от американца Фабиано Каруаны. Экс-чемпион мира сдался на 35-м ходу.

Карлсен не просто проиграл партию своему сопернику по чемпионскому матчу 2018 года. Он влетел самым жёстким образом, словно Каруана – игрок из другой, намного более классной лиги. Той самой лиги, в которой долгое время был только сам Магнус, а рядом – никого. Карлсен, известный тем, что умеет выжимать воду из камня, просто сдался.

Всего лишь несколько дней назад Карлсен играл на другом супертурнире в Варшаве. Правда, там были быстрые шахматы и блиц. И в быстрых шахматах экс-чемпион мира выглядел бледной тенью самого себя. Лишь в блице он вновь предстал непобедимым, готовым крушить всех подряд.

Но в Норвегии играют в «классику». Ту самую «классику», которая резко перестала нравиться Магнусу, в которую он не играл давно и к которой давно не готовился. Конечно, турнир только начался, и Карлсен наверняка ещё проявит себя и в партиях с нелюбимым контролем времени. Но такие поражения, когда соперник уверенно победил на классе, а не благодаря какой-то ошибке…

У норвежца их почти и не было за всю карьеру. Неужели Карлсену настолько надоели классические шахматы? Или он настолько не готов, чтобы играть в «классику» по несколько часов в очном формате? Тогда нужно запретить эту «классику», иначе вся аура непобедимости и легендарности с Магнуса очень быстро слетит.

Возможно, Левон Аронян был прав, когда в интервью «Чемпионату» предположил, что Карлсен проиграл бы чемпионский матч Непомнящему, если бы всё же согласился сыграть.

Впрочем, на такого Магнуса смотреть даже интереснее. Потому что его возможности, на самом деле, почти безграничны. Сможет ли он перестроиться и показать шахматы выдающегося уровня? Или просто будет плыть по течению, совершенно не заботясь об итоговом результате и своём статусе мирового лидера? Пока выводы делать рано.

Но, чёрт возьми, неужели эпоха Карлсена ушла? Пока в это не очень верится, однако сам экс-чемпион делает всё возможное, чтобы стать как все.