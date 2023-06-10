Ингебригтсен: был немного удивлён своим временем

Норвежец Якоб Ингебригтсен, установивший новое высшее мировое достижение на дистанции 2 мили на этапе Бриллиантовой лиги в Париже, поблагодарил болельщиков на стадионе за поддержку. Скандинав показал результат 7:54.10, опередив ближайшего соперника по забегу на 15 секунд.

«Возможность побить этот рекорд — это потрясающе. Это моё первое высшее мировое достижение на открытом воздухе. Темп показался мне очень ровным после отметки 1500 метров. Публика была потрясающей, без их помощи было бы сложнее. В конце я был немного удивлён своим временем», — приводит официальный сайт World Athletics слова Ингебригтсена.

Ранее высшее мировое достижение в беге на 2 мили принадлежало кенийцу Даниэлю Комену, который показал время 7:58.61 в Эхтеле (Бельгия) 19 июля 1997 года.

По ходу забега в Париже на отметке 3000 м Ингебригтсен также установил рекорд Европы – 7:24.00. Это третий результат в истории лёгкой атлетики на данной дистанции.