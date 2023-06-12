Кирпичникова — о переходе из России: я в восторге. Хочу выиграть много медалей для Франции

Пловчиха Анастасия Кирпичникова, сменившая российское гражданство, высказалась о переходе в сборную Франции.
Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) одобрила смену спортивного гражданства Кирпичниковой. Накануне, 11 июня, спортсменка стала чемпионкой Франции на дистанции 400 м вольным стилем и выполнила квалификационный норматив на чемпионат мира.
«Я в восторге, этот первый трофей очень важен для меня. У меня масса эмоций, я очень долго этого ждала. Я всё ещё надеюсь на лучшее на дистанциях 800 и 1500 метров. Теперь мне стало легче тренироваться, потому что у меня есть мотивация выступить на чемпионате мира за Францию. Франция — моя вторая страна, мой дом. Я хочу выиграть много медалей для Франции», — приводит слова Кирпичниковой AFP.
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