Легкоатлет Матвей Волков заявил, что не жалеет о переезде из России в Беларусь

19-летний легкоатлет Матвей Волков, специализирующийся на прыжках с шестом, заявил, что не жалеет о переезде из России в Беларусь.
В 2020 году Матвей переехал вместе с родителями в Минск и получил право выступать за сборную Беларуси, чтобы иметь возможность участвовать в международных соревнованиях. Через год Волков стал чемпионом мира среди юниоров. С марта 2022 года белорусские спортсмены, как и российские не могут выступать на международных стартах из-за ситуации на Украине.
«Абсолютно не жалею о переезде. В Иркутске мне пришлось бы очень тяжело и неудобно. А Минск меня устраивает, это хорошее место для жизни, поэтому никаких разочарований я не испытываю по этому поводу.
Мне без разницы, что впереди. Олимпиада, чемпионат мира или Европы. Я с шестом прыгаю, а какие соревнования — мне не важно», — приводит слова Волкова ТАСС.
Сегодня ,12 июня, Волков одержал победу на фестивале Athletics League, обыграв российских спортсменов.
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