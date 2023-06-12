Легкоатлет Матвей Волков заявил, что не жалеет о переезде из России в Беларусь

19-летний легкоатлет Матвей Волков, специализирующийся на прыжках с шестом, заявил, что не жалеет о переезде из России в Беларусь.

В 2020 году Матвей переехал вместе с родителями в Минск и получил право выступать за сборную Беларуси, чтобы иметь возможность участвовать в международных соревнованиях. Через год Волков стал чемпионом мира среди юниоров. С марта 2022 года белорусские спортсмены, как и российские не могут выступать на международных стартах из-за ситуации на Украине.

«Абсолютно не жалею о переезде. В Иркутске мне пришлось бы очень тяжело и неудобно. А Минск меня устраивает, это хорошее место для жизни, поэтому никаких разочарований я не испытываю по этому поводу.

Мне без разницы, что впереди. Олимпиада, чемпионат мира или Европы. Я с шестом прыгаю, а какие соревнования — мне не важно», — приводит слова Волкова ТАСС.

Сегодня ,12 июня, Волков одержал победу на фестивале Athletics League, обыграв российских спортсменов.