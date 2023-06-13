Сменившая спортивное гражданство пловчиха Кирпичникова: хотела побить рекорд Франции

Сменившая спортивное гражданство пловчиха Анастасия Кирпичникова вчера, 12 июня, одержала победу на чемпионате Франции в Ренне на дистанции 1500 метров вольным стилем. Спортсменка показала результат 16 минут 4,89 секунды и вплотную приблизилась к национальному рекорду (16.03,01), который был установлен ещё в 2006 году. Позднее Кирпичникова заявила, что хотела превзойти указанное достижение.

«Да, я хотела побить рекорд. Это соревнование сложное, потому что я давно не плавала в таких соревнованиях. Но такова жизнь. Надеюсь, я смогу сделать это на чемпионате мира. Мне тяжело плыть одной, потому что я уже два года плаваю одна, и я надеюсь, что на крупных чемпионатах будет интереснее. У меня ещё есть 800 м и, может быть, даже 200 м», — приводит слова Кирпичниковой сайт Федерации плавания Франции.

Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) одобрила Кирпичниковой смену спортивного гражданства с российского на французское. Несколько дней назад, 11 июня, 22-летняя пловчиха стала чемпионкой страны на дистанции 400 метров вольным стилем.